Стало известно число уехавших и прибывших в Азербайджан для постоянного проживания в последние годы

© Report

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В прошлые годы было зафиксировано резкое различие между международной миграцией населения по сравнению с 1990-ым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, в 1990 году в страну для постоянного проживания приехали 84,3 тысяч человек, в том же году из страны для постоянного проживания уехали 137,9 тысяч человек. В 1991 году приезжих было 66,3 тыс. человек, покинувших страну 106,4 тысяч человек.

В 1995 году 6,2 тысяч человек приезжих в страну, а уехавших 16,0 тыс. человек.

В 2000 году приехали 4,4 тыс. человек, уехали 9,9 тыс. человек, в 2005 году 2,9 тыс. уехавших, 2,0 тысяч приезжих, в 2010 году 2,2 тыс. человек приезжих, 0,8 тыс. человек покинувших страну.

В 2015 году по сравнению с 2010 годом число прибывших в страну для постоянного проживания больше. Так, в отмеченном году число приезжающих в страну для постоянного проживания составило 2,7 тысяч человек, уехавших 1,6 тыс. человек, в 2016 году - 3,2 тыс. человек приехали, а число покинувших страну составило 1,7 тысяч человек.

В целом, с 1990 года по 2017 год в страну для постоянного проживания прибыли 283,6 тыс. человек. За это время в целях постоянного проживания из страны выехало 453,8 тыс. человек.