Стали известны причины массового отравления водой в поселке Гарачухур

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Продолжается лечение 10 человек, госпитализированных по причине массового отравления водой по улице Заура Шерифова, 24 в поселке Гарачухур. Об этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, пострадавшие госпитализированы в 5-ю городскую клиническую больницу: "Им оказана профилактическая помощь, угрозы их жизни нет. Больные получают лечение в связи с желудочно-кишечной инфекцией. Серьезных проблем нет, вероятно, что они будут выписаны в течение дня".

Заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов заявил Report, что случай, зарегистрированный в поселке Гарачухур Сураханского района, носил локальный характер и на других территориях не наблюдался: "Орган государственной санитарной службы и министерство здравоохранения вместе с сотрудниками ОАО "Азерсу" осмотрели трубы на территории. В этот день в питьевой воде были обнаружены отклонения от нормы. Имеются бактериологические и химические показатели воды. Естественно, что химические показатели должны отвечать стандартам. Во время проверок были взяты образцы воды с данной территории. Все показатели находятся в пределах нормы. В настоящее время никаких проблем с питьевой водой на данной территории нет".