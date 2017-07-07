Стали известны названия медицинских учреждений Азербайджана, которые получат статус юридического лица публичного права - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Стали известны названия некоторых медицинских учреждений Азербайджана, которые в ближайшем будущем на начальном этапе получат статус юридического лица публичного права.

В связи с этим в своем заявлении Report заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Эльхан Азизов сообщил, что в список вошли центральные районные больницы, Республиканская клиническая больница им. академика Миркасымова, Республиканская психиатрическая больница №1, Республиканский центр талассемии и несколько поликлиник.

Он отметил, что на последующем этапе в этот список войдут такие крупные медицинские центры, как Клинический медицинский центр, Бакинский центр здоровья: "В плане есть все медицинские учреждения. Из-за выполнения функций общественного значения эти учреждения будут в форме юридического лица публичного права. Просто в это время у медицинских учреждений появится больше возможностей, будут новые полномочия. Они спокойно примут участие в отношениях медицинского страхования, наряду с физическими лицами смогут заключать договора и с предприятиями, еще более эффективно использовать имущество. Они также смогут получать гранты и пожертвования".

Представитель министерства отметил, что в Азербайджане в соответствии с требованиями законодательства, после вступления в силу закона "О юридическом лице публичного права" уточнен статус государственных медицинских учреждений страны: "Ранее в этой области была некая разрозненность, но после этого будет определенность. В настоящее время над этим вопросом идет работа и она уже находится на стадии завершения. Вся эта работа поможет применению обязательного медицинского страхования в стране".

Он отметил, что список платных услуг должен быть утвержден Кабинетом министров: "После этого будут определены тарифы. Во всех государственных медицинских учреждениях для одинаковых услуг будут применяться единые цены. Естественно, в частных медицинских учреждениях цены могут разниться".