​Стала известна дата проведения операции по пересадке костного мозга в Учебно-терапевтической клинике АМУ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения операции по пересадке костного мозга в Учебно-терапевтической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Заведующий отделом гематологии клиники Валех Гусейнов заявил Report, что операция будет проведена в начале следующего года.

По его словам, закуплены все необходимые для проведения операции приборы: "Сейчас проводится установка HEPA-фильтров. Необходимые работы будут завершены в течение 2 месяцев и, скорее всего, в первые месяцы следующего года будет дан старт этим работам".

В.Гусейнов добавил, что со дня создания Банка крови и принимающего самых тяжелых больных отдела гематологии в мае 2014 года до сегодняшнего дня свыше 200 больных принято на стационарное лечение, свыше 600 больным оказана амбулаторная помощь: "В Банке крови собрано свыше 500 единиц эритроцитов, свыше 300 единиц тромбоцитарной массы. Эта кровь переливается, в основном, больным, находящимся на лечении в клинике".