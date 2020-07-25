О нас
Report Georgia

США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса

США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом
Здравоохранение
25 июля 2020 г. 03:18
США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса

США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства отметил, что препарат обладает великолепным действием, и поэтому администрация президента обеспечила контроль над запасами средства.

По сообщениям СМИ, США выкупили почти весь запас ремдесивира на три месяца вперед. Другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
823x150

Новости партнеров

Самое важное

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
23 июля 2020 г. 12:00
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
23 июля 2020 г. 09:47
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
22 июля 2020 г. 14:22
Грузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
ФотоГрузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
22 июля 2020 г. 12:44
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
21 июля 2020 г. 12:34
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
21 июля 2020 г. 12:15
Мехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
ФотоМехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
20 июля 2020 г. 13:04
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
20 июля 2020 г. 10:49
396x350

Последние новости

06:19
Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян Нагорно-карабахский конфликт
06:04
Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме Футбол
05:47
Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов Другие страны
04:47
Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla ИКТ
04:45
ВидеоЕмельяненко потерпел первое поражение с 2014 года Индивидуальные
03:18
США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса Здравоохранение
03:15
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии Нагорно-карабахский конфликт
02:28
Израиль атаковал сирийскую армию в ответ на обстрел Голанских высот Другие страны
02:24
Коронавирус побил рекорд по числу заражений Здравоохранение
01:47
"Милан" не справился с "Аталантой" Футбол
01:44
В Москве совершено нападение на азербайджанское кафе В регионе
01:42
Определился обладатель Кубка Франции по футболу Футбол
01:18
Видео"Нефтчи" представил очередного новичка Футбол
01:14
ФотоАвтомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Нагорно-карабахский конфликт
00:28
Один из европейских чемпионатов досрочно завершили из-за коронавируса Футбол
Вся новостная лента