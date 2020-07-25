США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса

США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом

США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства отметил, что препарат обладает великолепным действием, и поэтому администрация президента обеспечила контроль над запасами средства.

По сообщениям СМИ, США выкупили почти весь запас ремдесивира на три месяца вперед. Другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.