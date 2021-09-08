США финансировали исследования коронавирусов в Китае

США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди нескольких научных организаций, включая институт вирусологии в китайском Ухане.

США выделили более 3 миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусов среди летучих мышей и их передачи человеку, распределив грант среди нескольких научных организаций, включая институт вирусологии в китайском Ухане.

Как передает Report, об этом пишет интернет-издание Intercept со ссылкой на истребованную им документацию.

Издание утверждает, что в его распоряжении оказалось 900 страниц материалов на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае, включая сведения о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.

"Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)", - говорится в документе.

Институт вирусологии в Ухане, будущем эпицентре коронавирусной пандемии, значится в числе грантополучателей.

Публикация материалов дала очередной повод для спекуляций на тему того, что зарождению COVID-19 мог поспособствовать проект, профинансированный американскими налогоплательщиками.

Разведсообщество США ранее признало, что не располагает достаточной информацией, чтобы определить, является ли коронавирус естественным явлением или стал результатом утечки из лаборатории в Ухане.