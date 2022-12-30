США будут делать анализ на COVID воды в системах канализации авиарейсов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) будут делать анализ использованной воды в системах канализации пассажирских самолетов, осуществляющих международные рейсы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) будут делать анализ использованной воды в системах канализации пассажирских самолетов, осуществляющих международные рейсы.

Как передает Report, об этом сообщили агентству Reuters в CDC.

Таким образом, с помощью этого анализа специалисты будут отслеживать появление новых штаммов COVID-19.

По мнению экспертов ведомства, такой способ будет более эффективным в отслеживании коронавируса и замедлении его проникновения в США. Введенные в последние дни ограничения для туристов из Китая, где обострилась ситуация с COVID-19, пока не дают заметных результатов. Въезжающие в США граждане Китая должны в обязательном порядке сдавать тест на COVID-19.

Анализ использованных вод в самолетах может дать более ясную картину того, как мутирует вирус, говорят эксперты, и позволит принять соответствующие меры. К примеру, проведенные в текущем году в Калифорнии исследования сточных воды в Сан-Диего позволили выявить присутствие в них штаммов "альфа", "дельта", "эпсилон" и "омикрон", причем в воде они появлялись в среднем за 14 дней до того, как их находили в мазках из носоглотки у людей.