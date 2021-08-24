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США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса Соединенные Штаты бесплатно направили странам по всему миру около 110 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 23 млн - государствам Юго-Восточной Азии.
Здоровье
24 августа 2021 г. 08:35
США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

Соединенные Штаты бесплатно направили странам по всему миру около 110 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 23 млн - государствам Юго-Восточной Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис.

"Пандемия - это проблема, которая не знает границ. Когда президент Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - сказала Харрис.

Харрис также отметила, что Соединенные Штаты "намерены стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем".

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