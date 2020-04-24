Среди вернувшихся из России в Азербайджан есть заразившиеся коронавирусом

"Среди недавно вернувшихся из России в Азербайджан 548 человек выявлены факты заражения коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Они находятся на карантине. Данный факт в очередной раз показывает, что вернувшихся из-за рубежа граждан мы в обязательном порядке должны помещать на карантин и выписывать их домой только после прохождения соответствующего обследования", - сказал Р.Байрамлы.