Среди страдающих хронической почечной недостаточностью наблюдается рост на 10-12%

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Среди страдающих хронической почечной недостаточностью в Азербайджане наблюдается рост на 10-12%".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом гемодиализом клинического медцентра Мирхашим Джалалов.

Он отметил, что в южном регионе наблюдается большее количество страдающих от этой болезни: "Смертельные случаи в течение месяца составляют 600-700 человек. Можно сказать, что болезнь помолодела. В больнице 40 человек старше 80 лет.

В Азербайджане среди лечащихся гемодиализом самому младшему 3 года, самому старшему 85 лет. Есть 6 больных до 15 лет. Больные полностью обеспечиваются министерством здравоохранения лекарствами по 71 наименованию и медицинскими принадлежностями. Сейчас по программе "Хроническая почечная недостаточность" 719 людям проведена операция по пересадке почек. Они обеспечиваются 13 видами лекарств за счет государства".