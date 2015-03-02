​Среди обратившихся в прошлом месяце в Клинический медицинский центр в связи с отравлением угарным газом есть 4 ребенка

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "За февраль текущего года в токсикологический отдел Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 36 обращений в связи с отравлением угарным газом. 31 размещенных в больнице пациентов уже выписаны". Об этом заявил Report заведующий токсикологическим отделом КМЦ Азер Магсудов.

По его словам, 70% обратившихся в связи с отравлением угарным газом составляют женщины, 30% - мужчины. Среди обратившихся есть 4 ребенка.

Завотделом отметил, что в прошлом месяце 14 человек обратилось с симптомами аллергии: "Из них 9 человек были размещены в клинику. В основном, аллергическая реакция была вызвана антибиотиками. Среди них 1 ребенок с аллергической реакцией на витаминный препарат".

А.Магсудов также добавил, что по сравнению с январем в феврале наблюдается сокращение числа обратившихся в КМЦ.