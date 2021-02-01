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Спустя сутки после вакцинации от коронавируса можно сдавать кровь

Спустя сутки после вакцинации от коронавируса можно сдавать кровь Центральный банк крови разъяснил, когда вакцинированные от коронавируса доноры могут сдать кровь.
Здоровье
1 февраля 2021 г. 17:19
Спустя сутки после вакцинации от коронавируса можно сдавать кровь

Центральный банк крови разъяснил, когда вакцинированные от коронавируса доноры могут сдать кровь.

Как сообщает Report, в банке сообщили, что применяемая в Азербайджане вакцина - инактивированная вакцина CoronaVac.

"Инактивированная вирусная вакцина может вызвать у доноров повышение температуры тела, усталость, мышечные боли и т. д. В случае отсутствия этих симптомов доноры могут сдавать кровь через день после вакцинации. В противном случае рекомендуется выждать неделю", - заявили в Центральном банке крови.

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