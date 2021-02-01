Спустя сутки после вакцинации от коронавируса можно сдавать кровь

Центральный банк крови разъяснил, когда вакцинированные от коронавируса доноры могут сдать кровь.
Как сообщает Report, в банке сообщили, что применяемая в Азербайджане вакцина - инактивированная вакцина CoronaVac.
"Инактивированная вирусная вакцина может вызвать у доноров повышение температуры тела, усталость, мышечные боли и т. д. В случае отсутствия этих симптомов доноры могут сдавать кровь через день после вакцинации. В противном случае рекомендуется выждать неделю", - заявили в Центральном банке крови.