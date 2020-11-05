Способы укрепления иммунитета осенью

Даже люди с довольно сильной иммунной системой заражаются гриппом хотя бы раз в год

Похолодание и ослабление иммунитета с приходом осенне-зимнего сезона является вполне естественным процессом.

Как передает Report, об этом сказала завотделом Общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Азербайджана Назифа Мурсалова.

По ее словам, чтобы поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне в этот период, в рацион питания необходимо включить много содержащих витамины фруктов и овощей, часто находиться на открытом воздухе, проветривать закрытые помещения несколько раз в день: "Для защиты от различных респираторных заболеваний важно использовать медицинские маски, избегать участия в массовых мероприятиях, соблюдать физическую дистанцию, следовать правилам личной гигиены и использовать дезинфицирующие средства на основе спирта".

Завотделом отметила, что профилактика любого заболевания имеет немалое значение: "Именно по этой причине в стране проводится вакцинация против ряда инфекционных респираторных заболеваний. Даже люди с довольно сильной иммунной системой заражаются гриппом хотя бы раз в год. В Азербайджане началась вакцинация против вируса гриппа, чтобы уберечься от этой болезни. Как известно, с 12 октября по соответствующему приказу Минздрава среди определенных групп населения в нашей стране стартовала кампания по вакцинации против сезонного гриппа".

По словам Н.Мурсаловой, в рамках кампании по вакцинации прививаются медработники, беременные женщины, взрослые и дети старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Любой желающий привиться от гриппа может обратиться и сделать прививку в медицинском учреждении по предоставлению амбулаторно-поликлинических услуг населению по месту жительства. Отмечу, что вакцинация против сезонного гриппа в государственных медицинских учреждениях совершенно бесплатна", - сказала Н.Мурсалова.