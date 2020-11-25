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Найден новый способ замедлить старение

Найден новый способ замедлить старение Специалисты провели испытание на плодовых мухах
Здоровье
25 ноября 2020 г. 14:06
Найден новый способ замедлить старение

Мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли ученые из Института биологии старения имени Макса Планка, исследование которых опубликовано на портале phys.org.

Специалисты провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.

"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", - отметила один из авторов работы Линда Патридж.

Мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по словам ученых, наоборот ускоряет этот процесс.

Ученые подчеркивают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

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