 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Специалисты Минздрава командированы в городскую клиническую больницу №3

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Ведущие специалисты министерства здравоохранения командированы в городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи). 

    Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров. 

    По его словам, в бригаду вошли директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Ильгар Гасымов, детские травматологи, ортопеды, нейрохирурги и пр. 

    Специалисты занимаются лечением находящихся в этой больнице пятерых детей. На данный момент двое из них прооперированы. 

    Отметим, что в результате столкновения сегодня в поселке Бина Хазарского района пассажирского автобуса и поезда погиб 1, ранены 34 человека. Двое из пострадавших помещены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, трое - в Клинический медицинский центр №1, остальные в Городскую клиническую больницу №3. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi