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Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита

Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (США) создали многообещающую инъекционную терапию для лечения остеоартрита, которая одновременно уменьшает воспаление и восстанавливает суставной хрящ.
Здоровье
23 апреля 2023 г. 03:39
Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита

Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (США) создали многообещающую инъекционную терапию для лечения остеоартрита, которая одновременно уменьшает воспаление и восстанавливает суставной хрящ.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Чаще всего остеоартрит вызывается механической или травматической нагрузкой на сустав, что приводит к повреждению хряща, которое невозможно восстановить естественным путем. В здоровых суставах при травме организм отправляет "поток" стимулирующих воспаление клеток к месту повреждения, чтобы обеспечить очистку поврежденных тканей. Однако при остеоартрите воспаление приводит к еще большему повреждению хряща. Это вызывает сильную боль, отек и часто ограничивает повседневную активность пациентов.

Исследователи подтвердили, что процессу заживления препятствует воспалительная среда в поврежденном хряще. Ученые разработали терапию, которая меняет эту среду и позволяет хрящу регенерировать. При этом снижается воспаление, уменьшается повреждение хряща и снижается активность отвечающих за боль нервных клеток.

Терапию протестировали на девяти пациентах с остеоартритом, каждый из которых получил одну или две инъекции. Эффективность оценивалась по шкале боли, МРТ до и после лечения, а также у одного пациента была получена биопсия. После лечения у пациентов улучшилось качество жизни и уменьшилась боль. Кроме того, исследования МРТ подтвердили регенерацию хряща.

Однако, как указали специалисты, для оценки результатов у большего числа пациентов необходимы дополнительные клинические исследования.

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