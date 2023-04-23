Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита

Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (США) создали многообещающую инъекционную терапию для лечения остеоартрита, которая одновременно уменьшает воспаление и восстанавливает суставной хрящ.

Ученые из Института регенеративной медицины Уэйк Форест (США) создали многообещающую инъекционную терапию для лечения остеоартрита, которая одновременно уменьшает воспаление и восстанавливает суставной хрящ.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Чаще всего остеоартрит вызывается механической или травматической нагрузкой на сустав, что приводит к повреждению хряща, которое невозможно восстановить естественным путем. В здоровых суставах при травме организм отправляет "поток" стимулирующих воспаление клеток к месту повреждения, чтобы обеспечить очистку поврежденных тканей. Однако при остеоартрите воспаление приводит к еще большему повреждению хряща. Это вызывает сильную боль, отек и часто ограничивает повседневную активность пациентов.

Исследователи подтвердили, что процессу заживления препятствует воспалительная среда в поврежденном хряще. Ученые разработали терапию, которая меняет эту среду и позволяет хрящу регенерировать. При этом снижается воспаление, уменьшается повреждение хряща и снижается активность отвечающих за боль нервных клеток.

Терапию протестировали на девяти пациентах с остеоартритом, каждый из которых получил одну или две инъекции. Эффективность оценивалась по шкале боли, МРТ до и после лечения, а также у одного пациента была получена биопсия. После лечения у пациентов улучшилось качество жизни и уменьшилась боль. Кроме того, исследования МРТ подтвердили регенерацию хряща.

Однако, как указали специалисты, для оценки результатов у большего числа пациентов необходимы дополнительные клинические исследования.