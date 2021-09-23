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Специалист: В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей некоторых регионов

Специалист: В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей некоторых регионов "В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей северного и северо-западного регионов".
Здоровье
23 сентября 2021 г. 16:01
Специалист: В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей некоторых регионов

"В Азербайджане опухоль мочевого пузыря чаще встречается у жителей северного и северо-западного регионов".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения Азербайджана Араз Ибрагимов.

По словам врача, опухоль предстательной железы невозможно предотвратить: "Мы можем защитить пациента под строгим наблюдением. Каждый мужчина должен сдавать соответствующий анализ после 45 лет. Обычно у 75 из 100 мужчин есть генетическая предрасположенность к увеличению предстательной железы, и в большинстве случаев операция становится неизбежной.

Урологические опухоли встречаются все чаще и эта проблема уже стала глобальной. Нет опасности, что камни в почках и кисты в дальнейшем могут перейти в онкологические заболевания. Однако они представляют опасность для здоровья человека, если их своевременно не лечить".

По словам специалиста Минздрава, на сегодняшний день не существует лекарственных средств для растворения камней в почках.

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Версия на азербайджанском языке Mütəxəssis: “Sidik kisəsi şişliyinə daha çox ölkəmizin şimal və şimal-qərb bölgəsində rast gəlinir”

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