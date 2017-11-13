Специалист: В Азербайджане довольно широко распространилась пневмония

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане довольно широко распространилась пневмония. Причина связана с несвоевременным и неправильным лечением острых респираторных вирусных инфекций".

Как сообщает Report, об этом на посвященном Всемирному дню борьбы с пневмонией мероприятии в Республиканской клинической больнице заявила профессор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева Натаван Фараджева.

По ее словам, статистика распространения пневмонии среди женщин в Азербайджане не вызывает обеспокоенность: "В стране на каждые 100 000 детей приходится 6 случаев заражения бронхитом и очаговой пневмонией. По сравнению со столицей, в регионах статистика заболевших более высокая".

Н. Фараджева добавила, что в мире на каждые 1000 человек приходится 10-13 случаев заражения острой пневмонией, а у людей старше 50-ти лет данный показатель составляет 17 человек.

Среди причин летальных исходов острая пневмония находится на 4-ом месте после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травм.