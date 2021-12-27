Специалист первым обнаруживший "омикрон"-штамм, предупредила о его опасности

Президент Южноафриканской медицинской ассоциации, первый специалист, обнаружившая "омикрон"-штамм коронавируса Анжелика Кутзи предупредила об опасности нового варианта.

Президент Южноафриканской медицинской ассоциации, первый специалист, обнаружившая "омикрон"-штамм коронавируса Анжелика Кутзи предупредила об опасности нового варианта.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, всемирно известный врач рассказала о наиболее мутировавшей версии COVID-19.

Кутзи сказала, что те, кто не был вакцинирован, имели 100-процентную вероятность распространения вируса.

Он отметил, что штамм, известный в науке как B.1.1.529, может быть широко распространен в Индии. "Все вакцины, которые используются в настоящее время, эффективны против большого количества мутировавших вариантов", - добавила она. Эксперт также сообщила, что у тех, кто не вакцинирован, есть 100-процентный риск заражения болезнью.

"Если вы были вакцинированы или болели раньше, то можете распространить треть вируса, - подчеркнула А.Кутзи. - Но те, кто не вакцинированы, имеют 100-процентную вероятность распространения вируса".