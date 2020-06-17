Специалист: "Не нужно заниматься самолечением"

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"Некоторые жалуются, что служба скорой помощи "103" приезжает на вызовы слишком поздно. Их можно понять, они могут быть загружены, опоздать с принятием вызова. Все же их надо дождаться и не заниматься самолечением".

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабинете министров Джалал Исаев.

По его словам, некоторые врачи по просьбе знакомых, родственников идут на уступки и прописывают пациенту лечение на дому: “Лечение в домашних условиях не должно проводиться. Люди могут лечиться дома лишь под наблюдением участкового врача и только в случае, если на это дадут разрешение сами медики".