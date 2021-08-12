Специалист Минздрава призвал граждан к массовой вакцинации

"Поддерживающее лечение пациентов с заболеваниями почек обходится в 1000-3000 манатов в сутки. А лечение больных коронавирусом осуществляется за счет государства".

"Поддерживающее лечение пациентов с заболеваниями почек обходится в 1000-3000 манатов в сутки. А лечение больных коронавирусом осуществляется за счет государства".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист Министерства здравоохранения, докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

Он призвал граждан к массовой вакцинации: "Вакцина против COVID-19 создает в организме человека антитела против болезни и в случае заражения болезнь протекает в легкой форме. Диализным пациентам и страдающим урологической патологией следует своевременно обращаться к врачу. Перед поступлением пациента в больницу проводится ПЦР-тест".