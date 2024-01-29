Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени

В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени.
Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.
По его словам, гепатит А (инфекционная желтуха или болезнь Боткина) является вирусным заболеванием печени.
"Обычно гепатит А является самоизлечивающимся заболеванием, которое вызывает острое воспаление в печени, но не оставляет повреждений. В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени. Этот вирус на протяжении многих лет был тщательно изучен и против него даже есть вакцина", - добавил он.