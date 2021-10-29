Специалист: Для защиты от новых мутаций вируса необходимо увеличить масштабы вакцинации

Для защиты от новых мутаций коронавируса необходимо увеличить масштабы вакцинации. Даже если антитела против коронавируса присутствуют в организме человека, бустерная доза еще больше усиливает возможности организма для сопротивления вирусу. По этой причине рекомендуется прививаться третьей дозой вакцины.
Об этом Report сообщила доцент кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Хайят Алиева.
"Начал распространяться новый штамм коронавируса - AY.4.2, который более заразен, чем ранее известный штамм "дельта". У COVID-19 часто возникают новые мутации. Несмотря на рост числа заразившихся в Азербайджане, в сравнении со многими другими странами ситуация остается под контролем. Вакцины, используемые в стране, эффективны против циркулирующих в стране мутаций", - заявила она.
Специалист подчеркнула, что наряду с вакцинацией люди также должны вести здоровый образ жизни: "Для этого важно правильно питаться, употреблять богатые витаминами продукты, соблюдать правила гигиены, меры социального дистанцирования, надевать медицинские маски в закрытых помещениях".
Напомним, что на сегодняшний день в стране введено 9 518 912 доз вакцин от коронавируса.