Специалист: Для защиты от новых мутаций вируса необходимо увеличить масштабы вакцинации

Для защиты от новых мутаций коронавируса необходимо увеличить масштабы вакцинации. Даже если антитела против коронавируса присутствуют в организме человека, бустерная доза еще больше усиливает возможности организма для сопротивления вирусу. По этой причин

Для защиты от новых мутаций коронавируса необходимо увеличить масштабы вакцинации. Даже если антитела против коронавируса присутствуют в организме человека, бустерная доза еще больше усиливает возможности организма для сопротивления вирусу. По этой причине рекомендуется прививаться третьей дозой вакцины.

Об этом Report сообщила доцент кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Хайят Алиева.

"Начал распространяться новый штамм коронавируса - AY.4.2, который более заразен, чем ранее известный штамм "дельта". У COVID-19 часто возникают новые мутации. Несмотря на рост числа заразившихся в Азербайджане, в сравнении со многими другими странами ситуация остается под контролем. Вакцины, используемые в стране, эффективны против циркулирующих в стране мутаций", - заявила она.

Специалист подчеркнула, что наряду с вакцинацией люди также должны вести здоровый образ жизни: "Для этого важно правильно питаться, употреблять богатые витаминами продукты, соблюдать правила гигиены, меры социального дистанцирования, надевать медицинские маски в закрытых помещениях".

Напомним, что на сегодняшний день в стране введено 9 518 912 доз вакцин от коронавируса.