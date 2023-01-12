О нас

Созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский подразделения Агентства продбезопасности

Созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский подразделения Агентства продбезопасности В результате структурных изменений, произведенных в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА), 11 имеющихся региональных подразделений были переформированы в соответствии с новым делением экономических районов.
Здоровье
12 января 2023 г. 12:11
Созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский подразделения Агентства продбезопасности

В результате структурных изменений, произведенных в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА), 11 имеющихся региональных подразделений были переформированы в соответствии с новым делением экономических районов.

Как сообщили Report в АПБА, созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский региональные подразделения, охватывающие освобожденные территории, а также Миль-Муганское региональное подразделение.

Карабахское региональное подразделение охватывает город Ханкенди, Агджебединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы, а Восточно-Зангезурское региональное подразделение – Джебраильский, Кяльбаджарский, Лачынский и Зангиланский районы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTA-nın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regional bölmələri yaradılıb

Другие новости из категории

В России обнаружили субвариант омикрон-штамма коронавируса кракен
В России обнаружили субвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кракен"
12 января 2023 г. 10:11
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
11 января 2023 г. 21:44
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
11 января 2023 г. 21:32
Повышена заработная плата работников медучреждений, подведомственных TƏBIB
Повышена заработная плата работников медучреждений, подведомственных TƏBIB
11 января 2023 г. 20:27
Глава ВОЗ призвал активизировать усилия по секвенированию коронавируса
Глава ВОЗ призвал активизировать усилия по секвенированию коронавируса
11 января 2023 г. 20:15
АПБА предупредила о вредителе, мигрирующем из Грузии в Азербайджан
АПБА предупредила о вредителе, мигрирующем из Грузии в Азербайджан
11 января 2023 г. 12:51
Названо число получивших травмы за три дня снежной погоды
Названо число получивших травмы за три дня снежной погоды
11 января 2023 г. 12:22
49 человек обратились за медицинской помощью в связи со снежной погодой
49 человек обратились за медицинской помощью в связи со снежной погодой
10 января 2023 г. 19:40
В Азербайджане за сутки вакцинированы 459 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 459 человек
10 января 2023 г. 17:48
За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 69 человек, четверо скончались
За последние сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 69 человек, четверо скончались
10 января 2023 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi