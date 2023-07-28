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Создано юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медучреждениями Нахчыванской АР

Создано юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медучреждениями Нахчыванской АР Создано юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медицинскими учреждениями Нахчыванской Автономной Республики.
Здоровье
28 июля 2023 г. 20:58
Создано юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медучреждениями Нахчыванской АР

Создано юридическое лицо публичного права Объединение по управлению медицинскими учреждениями Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующий указ подписал первый заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Азер Зейналов.

Согласно указу, руководство и контроль над юридическим лицом публичного права Объединение по управлению медицинскими учреждениями Нахчыванской Автономной Республики осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из председателя, назначаемого и отстраняемого от должности председателем Верховного меджлиса Нахчыванской АР, и других 4 (четырех) членов.

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