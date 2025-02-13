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Создано устройство, возвращающее парализованным людям возможность брать вещи

Создано устройство, возвращающее парализованным людям возможность брать вещи Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали носимый роботизированный гаджет, который помогает людям с травмой спинного мозга улучшить хватательную функцию. Устройство предназначено для тех, кто сохранил способность разгибать з
Здоровье
13 февраля 2025 г. 07:10
Создано устройство, возвращающее парализованным людям возможность брать вещи

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали носимый роботизированный гаджет, который помогает людям с травмой спинного мозга улучшить хватательную функцию. Устройство предназначено для тех, кто сохранил способность разгибать запястье, но потерял возможность сгибать пальцы.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Прибор под названием Dorsal Grasper ("тыльный захват") использует дополнительные роботизированные пальцы, расположенные на кисти человека. Когда пользователь разгибает запястье, устройство активируется, помогая захватывать предметы. Это позволяет людям брать относительно крупные и тяжелые объекты, не поворачивая тело, что особенно важно для пользователей инвалидных колясок.

Во время тестирования участники смогли легко захватывать объекты, используя Dorsal Grasper. Устройство не мешало естественным движениям, а его интуитивное управление позволило пользователям быстро адаптироваться.

Команда работает над беспроводной версией устройства, которая будет более удобной для использования дома. Также инженеры улучшают прочность конструкции, чтобы Dorsal Grasper мог выдерживать нагрузки в реальных условиях.

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