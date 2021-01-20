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Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19 Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом
Здоровье
20 января 2021 г. 17:30
Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на российсике СМИ, об этом сообщается в Journal of Neuroimmune Pharmacology.

Созданный петит, как отмечается в исследовании, предотвращает распространенную причину смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм.

После проведенных испытаниях на мышах специалисты установили, что молекула позволяет защитить легкие, снижает температуру тела и способствует улучшению функции сердца.

По мнению ученых, коронавирус может превратиться в сезонное заболевание наподобие гриппа, поэтому призвали разрабатывать лекарства, которые снижают воспаления, вызываемые COVID-19.

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