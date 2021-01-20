Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом

Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на российсике СМИ, об этом сообщается в Journal of Neuroimmune Pharmacology.

Созданный петит, как отмечается в исследовании, предотвращает распространенную причину смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм.

После проведенных испытаниях на мышах специалисты установили, что молекула позволяет защитить легкие, снижает температуру тела и способствует улучшению функции сердца.

По мнению ученых, коронавирус может превратиться в сезонное заболевание наподобие гриппа, поэтому призвали разрабатывать лекарства, которые снижают воспаления, вызываемые COVID-19.