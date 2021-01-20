Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Университета Раш разработали молекулу, которая может предотвратить развитие тяжелой формы заболевания коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на российсике СМИ, об этом сообщается в Journal of Neuroimmune Pharmacology.
Созданный петит, как отмечается в исследовании, предотвращает распространенную причину смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм.
После проведенных испытаниях на мышах специалисты установили, что молекула позволяет защитить легкие, снижает температуру тела и способствует улучшению функции сердца.
По мнению ученых, коронавирус может превратиться в сезонное заболевание наподобие гриппа, поэтому призвали разрабатывать лекарства, которые снижают воспаления, вызываемые COVID-19.