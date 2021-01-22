Создан прибор для расчета заразности новых штаммов коронавируса

Ученые отмечают, что прибор также можно использовать при разработке препаратов от COVID-19

Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Биосенсор оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента ACE2, через который происходит проникновение вируса в клетку.

Специалисты прикрепили к шипу и ферменту по одному фрагменту белка люциферазы. При их взаимодействии белок начинает светиться. По интенсивности света исследователи смогли определить, как много шипов связалось с ACE2. Вся процедура занимает не более 30 минут.

Ученые отмечают, что прибор также можно использовать при разработке препаратов от COVID-19. Так, если лекарство эффективно, то характерного свечения наблюдаться не будет.