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Создан прибор для расчета заразности новых штаммов коронавируса

Создан прибор для расчета заразности новых штаммов коронавируса Ученые отмечают, что прибор также можно использовать при разработке препаратов от COVID-19
Здоровье
22 января 2021 г. 13:28
Создан прибор для расчета заразности новых штаммов коронавируса

Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде разработали прибор для оценки заразности различных штаммов коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Биосенсор оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента ACE2, через который происходит проникновение вируса в клетку.

Специалисты прикрепили к шипу и ферменту по одному фрагменту белка люциферазы. При их взаимодействии белок начинает светиться. По интенсивности света исследователи смогли определить, как много шипов связалось с ACE2. Вся процедура занимает не более 30 минут.

Ученые отмечают, что прибор также можно использовать при разработке препаратов от COVID-19. Так, если лекарство эффективно, то характерного свечения наблюдаться не будет.

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