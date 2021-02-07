Создан препарат, способный побороть рак молочной железы

Ученые разработали новый препарат для лечения одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний — тройного негативного рака молочной железы. Препарат не токсичен и не вызывает серьезных побочных эффектов, в отличие от химиотерапии

Ученые разработали новый препарат для лечения одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний — тройного негативного рака молочной железы. Препарат не токсичен и не вызывает серьезных побочных эффектов, в отличие от химиотерапии.

Как передает Report, авторами исследования является группа ученых из Университета Арканзаса, результаты своей работы были опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.

Ученые соединили новый класс наноматериалов для доставки лекарств в организм с уже разработанным препаратом и создали новый нанопористый материал, который нацеливается и убивает раковые клетки, не влияя на здоровье.

Отмечается, что тройной негативный рак молочной железы — один из самых агрессивных и фатальных. Его трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.

"После рака кожи рак молочной железы — наиболее распространенная форма онкозаболеваний у американских женщин. Как мы знаем, тысячи людей умирают от рака груди ежегодно. Пациенты с тройными негативными клетками особенно уязвимы из-за токсического побочного эффекта единого согласованного лечения этого типа рака. Мы решили эту проблему путем разработки нового препарата", — рассказал руководитель исследования Хасан Бейзави.

Сейчас препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.