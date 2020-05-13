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Создан коридор для эвакуации граждан России из Азербайджана

Создан коридор для эвакуации граждан России из Азербайджана

© Report/Firudin Səlimov

"Между Азербайджаном и Россией существуют стратегическое партнерство, добрососедские связи. Для возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в России, создан специальный портал, на котором можно пройти регистрацию. Примерно в течение недели может быть обеспечено возвращение 400-450 человек".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

"На днях был создан специальный коридор для возвращения граждан России с территории Азербайджана в свою страну", - отметил Х.Гаджиев.

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