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Создан экспресс-тест, определяющий коронавирус за секунду

Создан экспресс-тест, определяющий коронавирус за секунду Ученые из США и Китая создали портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду.
Здоровье
18 мая 2021 г. 20:36
Создан экспресс-тест, определяющий коронавирус за секунду

Ученые из США и Китая создали портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник пресс-служба Американского института физики (AIP) со ссылкой на статью в Journal of Vacuum Science & Technology B.

"Наша система позволит решить проблему с медленной обработкой результатов тестов на коронавирус. Более того, эту технологию можно применять для создания недорогих экспресс-тестов на другие болезни, поменяв набор антител, присоединенных к одному из электродов на тестовых полосках", - заявил научный сотрудник университета штата Флорида в Гейнсвилле Сянь Минхань, чьи слова приводит пресс-служба AIP.

За последние месяцы российские и зарубежные специалисты создали несколько вариантов тестовых систем, определяющих следы присутствия вируса SARS-CoV-2 в образцах крови или выделений пациента. Как правило, они основаны или на обнаружении обрывков РНК возбудителя болезни COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов или же на обнаружении антител к коронавирусу.

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