О нас
Report Georgia
Аудио новости

Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам COVID-19

Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам COVID-19 Биохимики разработали тестовую систему, позволяющую оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2 по одной капле крови из пальца. Результат можно получить всего за 10 минут.
Здоровье
15 ноября 2021 г. 14:31
Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам COVID-19

Биохимики разработали тестовую систему, позволяющую оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2 по одной капле крови из пальца. Результат можно получить всего за 10 минут.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как правило, для обнаружения антител к SARS-CoV-2 и другим вирусам врачи берут образец венозной крови и отправляют его на обработку в специализированные центры. Это далеко не всегда позволяет проводить тесты на антитела при большом расстоянии до лабораторий и замедляет получение результатов.

Биохимики из США и Сингапура разработали новый экспресс-тест, которому не страшна эта проблема. Он может не только определять, есть ли антитела в крови, но и оценивать их примерное количество.

Тест представляет собой бумажную полоску, которая пропитывается раствором с обрывками белков оболочки коронавируса, которые могут соединяться с бумагой. Их смешивают с образцом крови пациента и светящимся красителем, в состав которого входят молекулы белка ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки.

Если в крови пациентов есть антитела к разным штаммам коронавируса, они будут мешать белку ACE2 соединяться с фрагментами оболочки коронавируса. В результате на бумаге осядет меньше "подкрашенных" вирусных частиц, что позволяет всего за 10 минут определить, есть ли в образце антитела и оценить, сколько их примерно по уменьшению силы свечения красителя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Biochemists develop rapid antibody test for new COVID strains

Самое важное

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi