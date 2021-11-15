Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам COVID-19

Биохимики разработали тестовую систему, позволяющую оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2 по одной капле крови из пальца. Результат можно получить всего за 10 минут.

Биохимики разработали тестовую систему, позволяющую оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2 по одной капле крови из пальца. Результат можно получить всего за 10 минут.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как правило, для обнаружения антител к SARS-CoV-2 и другим вирусам врачи берут образец венозной крови и отправляют его на обработку в специализированные центры. Это далеко не всегда позволяет проводить тесты на антитела при большом расстоянии до лабораторий и замедляет получение результатов.

Биохимики из США и Сингапура разработали новый экспресс-тест, которому не страшна эта проблема. Он может не только определять, есть ли антитела в крови, но и оценивать их примерное количество.

Тест представляет собой бумажную полоску, которая пропитывается раствором с обрывками белков оболочки коронавируса, которые могут соединяться с бумагой. Их смешивают с образцом крови пациента и светящимся красителем, в состав которого входят молекулы белка ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки.

Если в крови пациентов есть антитела к разным штаммам коронавируса, они будут мешать белку ACE2 соединяться с фрагментами оболочки коронавируса. В результате на бумаге осядет меньше "подкрашенных" вирусных частиц, что позволяет всего за 10 минут определить, есть ли в образце антитела и оценить, сколько их примерно по уменьшению силы свечения красителя.