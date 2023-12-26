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Сотрудники TƏBİB вакцинированы от гриппа

Сотрудники TƏBİB вакцинированы от гриппа В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прошла вакцинация против сезонного гриппа.
Здоровье
26 декабря 2023 г. 10:17
Сотрудники TƏBİB вакцинированы от гриппа

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прошла вакцинация против сезонного гриппа.

Как сообщает Report, в процессе вакцинации приняли участие руководство и сотрудники управления.

Первоначально вакцинировались сотрудники, прошедшие соответствующие обследования и не имеющие противопоказаний.

Доставленные в страну Министерством здравоохранения вакцины против гриппа производятся в Нидерландах. Они соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета Европы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB əməkdaşları qrip əleyhinə peyvənd olunub

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