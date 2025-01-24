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Сотрудники Минздрава столкнулись с неэтичным поведением при проверке частной клиники

Сотрудники Минздрава столкнулись с неэтичным поведением при проверке частной клиники Специалисты Аналитического экспертного центра Минздрава столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства и сотрудников частной клиники Laser Beauty Estetik в ходе плановой проверки.
Здоровье
24 января 2025 г. 11:02
Сотрудники Минздрава столкнулись с неэтичным поведением при проверке частной клиники

Специалисты Аналитического экспертного центра Минздрава столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением со стороны руководства частной клиники Laser Beauty Estetik в ходе плановой проверки.

Как сообщили Report в Минздраве, эксперты проводили плановую проверку в указанной клинике, расположенной в Ясамальском районе Баку, 22-23 января.

В ведомстве подчеркнули, что время проверки главный врач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова проявили неэтичное поведение по отношению к специалистам, в частности кричали, бросали телефон им в лицо и угрожали увольнением, пожаловавшись вышестоящим инстанциям.

Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленные по результатам проверки.

По информации ведомства, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, в том числе правил регистрации документов и хранения медицинского инвентаря.

Также документы, подтверждающие соответствие используемого медицинского оборудования нормативно-техническим требованиям, были предоставлены не в полном объеме.

"В холодильниках для хранения лекарств не обнаружены термометры, а "температурный лист регистрации" не ведется. Учреждение, использующее источники ионизирующего излучения, не предоставило "радиологический гигиенический паспорт". В стоматологическом кабинете были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил при ряде процедур", - отметили в Минздраве.

Также сообщается, то более 30 сотрудников клиники занимались практической частной медицинской деятельностью без прохождения сертификации. Само медучреждение же предоставляло ряд медицинских услуг, которые не указаны в лицензии.

В связи с произошедшим составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. На основании действующего законодательства принимаются необходимые меры по приостановлению деятельности клиники.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları özəl klinikada yoxlama apararkən müqavimətlə üzləşib

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