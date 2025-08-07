О нас

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу №2 Министерства здравоохранения и Бакинского наркологического центра.
Здоровье
7 августа 2025 г. 17:54
Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу №2 Министерства здравоохранения и Бакинский наркологический центр.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В Клинической психиатрической больнице №2 проводится как стационарное, так и амбулаторное лечение, некоторые недочеты, выявленные во время предыдущих посещений, были устранены, на вакантные места назначены новые сотрудники, и несколько месяцев назад были проведены ремонтные работы.

Были даны рекомендации по улучшению условий проживания в больнице, совершенствованию документооборота и усилению контроля в этой сфере, а также по увеличению времени прогулок пациентов на свежем воздухе.

В то же время было установлено, что в Бакинском наркологическом центре, функционирующем на первом этаже жилого здания, проводятся только амбулаторные лечебные мероприятия, также было отмечено, что площадь центра мала, а число врачей недостаточно.

Хотя сообщалось, что планируется переезд обоих учреждений в новые, более просторные здания, была подчеркнута важность ускорения этого процесса.

По итогам посещений с руководством и сотрудниками учреждений были проведены правовые просветительские беседы, представлены правовые просветительские издания Аппарата омбудсмена и информационные стенды о Центре обращений "916".

Также было отмечено, что для устранения недочетов, выявленных во время посещения, будет направлено обращение в Министерство здравоохранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı: Narkoloji Mərkəzin sahəsi kiçikdir, həkim sayı azdır

Экслюзивные новости

В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi