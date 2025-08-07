Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу №2 Министерства здравоохранения и Бакинского наркологического центра.

Сотрудники Аппарата омбудсмена посетили Клиническую психиатрическую больницу №2 Министерства здравоохранения и Бакинский наркологический центр.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В Клинической психиатрической больнице №2 проводится как стационарное, так и амбулаторное лечение, некоторые недочеты, выявленные во время предыдущих посещений, были устранены, на вакантные места назначены новые сотрудники, и несколько месяцев назад были проведены ремонтные работы.

Были даны рекомендации по улучшению условий проживания в больнице, совершенствованию документооборота и усилению контроля в этой сфере, а также по увеличению времени прогулок пациентов на свежем воздухе.

В то же время было установлено, что в Бакинском наркологическом центре, функционирующем на первом этаже жилого здания, проводятся только амбулаторные лечебные мероприятия, также было отмечено, что площадь центра мала, а число врачей недостаточно.

Хотя сообщалось, что планируется переезд обоих учреждений в новые, более просторные здания, была подчеркнута важность ускорения этого процесса.

По итогам посещений с руководством и сотрудниками учреждений были проведены правовые просветительские беседы, представлены правовые просветительские издания Аппарата омбудсмена и информационные стенды о Центре обращений "916".

Также было отмечено, что для устранения недочетов, выявленных во время посещения, будет направлено обращение в Министерство здравоохранения.