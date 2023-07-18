​​​​​​​Сотрудники АПБА ознакомились с работой лабораторий Болонского университета

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели встречи в сельскохозяйственном, пищевом и ветеринарном отделениях Болонского университета (Италия) и ознакомились с работой лабораторий.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели встречи в сельскохозяйственном, пищевом и ветеринарном отделениях Болонского университета (Италия) и ознакомились с работой лабораторий.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сообщается, что визит был организован в рамках краткосрочной сертификационной программы "Управление сельским хозяйством и продовольственной системой", реализуемой Университетом ADA и Болонским университетом.

В ходе визита делегация также провела встречи с исследовательскими группами в различных компаниях. По итогам поездки участникам были вручены сертификаты Университета ADA и Болонского университета.