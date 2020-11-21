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Сотрудниками полиции в Астаре был задержан коронавирусный пациент

Сотрудниками полиции в Астаре был задержан коронавирусный пациент Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан короновирусный пациент, покинувший место жительства.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 17:53
Сотрудниками полиции в Астаре был задержан коронавирусный пациент

Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан короновирусный пациент, покинувший место жительства.

По сообщению, поступившему в Report из Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, жителю села Шахагаджи Астаринского района Вугару Дадашеву, у которого выявили коронавирус, было предписано лечение в домашних условиях и запрещено покидать место жительства.

Однако В.Дадашев нарушил запрет. Сотрудники Астаринского районного отделения полиции обнаружили нарушителя и вернули его домой.

С В.Дадашевым была проведена профилактическая беседа. В следственном отделе Астаринского РОП ведутся мероприятия для дачи правовой оценки деяниям нарушителя.

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Версия на азербайджанском языке Astarada evi tərk edən koronavirus xəstələrinə xəbərdarlıq edilib

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