Сотрудниками полиции в Астаре был задержан коронавирусный пациент

Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан короновирусный пациент, покинувший место жительства.
По сообщению, поступившему в Report из Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, жителю села Шахагаджи Астаринского района Вугару Дадашеву, у которого выявили коронавирус, было предписано лечение в домашних условиях и запрещено покидать место жительства.
Однако В.Дадашев нарушил запрет. Сотрудники Астаринского районного отделения полиции обнаружили нарушителя и вернули его домой.
С В.Дадашевым была проведена профилактическая беседа. В следственном отделе Астаринского РОП ведутся мероприятия для дачи правовой оценки деяниям нарушителя.