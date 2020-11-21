Сотрудниками полиции в Астаре был задержан коронавирусный пациент

Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан короновирусный пациент, покинувший место жительства.

Сотрудниками Астаринского районного отделения полиции был задержан короновирусный пациент, покинувший место жительства.

По сообщению, поступившему в Report из Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, жителю села Шахагаджи Астаринского района Вугару Дадашеву, у которого выявили коронавирус, было предписано лечение в домашних условиях и запрещено покидать место жительства.

Однако В.Дадашев нарушил запрет. Сотрудники Астаринского районного отделения полиции обнаружили нарушителя и вернули его домой.

С В.Дадашевым была проведена профилактическая беседа. В следственном отделе Астаринского РОП ведутся мероприятия для дачи правовой оценки деяниям нарушителя.