Сотрудникам Национального центра офтальмологии присвоены почетные звания

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области офтальмологии в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:
"Заслуженный деятель науки"
Керимову Керему Тебриз оглу
"Заслуженный врач"
Агаеву Мисирхану Мурадхан оглу
Шамиловой Фаиге Гаджибала гызы.
News DepartmentАвтор новости
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