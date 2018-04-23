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    Сотрудникам Национального центра офтальмологии присвоены почетные звания

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области офтальмологии в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

    "Заслуженный деятель науки"

    Керимову Керему Тебриз оглу

    "Заслуженный врач"

    Агаеву Мисирхану Мурадхан оглу

    Шамиловой Фаиге Гаджибала гызы.

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