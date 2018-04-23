Сотрудникам Национального центра офтальмологии присвоены почетные звания

23 апреля, 2018 19:35

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области офтальмологии в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный деятель науки" Керимову Керему Тебриз оглу "Заслуженный врач" Агаеву Мисирхану Мурадхан оглу Шамиловой Фаиге Гаджибала гызы.