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Сотрудник Report избран членом Общественного совета при АПБА

Сотрудник Report избран членом Общественного совета при АПБА В Общественный совет были избраны 9 из 16 выдвинутых кандидатур
Здоровье
28 ноября 2020 г. 13:06
Сотрудник Report избран членом Общественного совета при АПБА

Проведены выборы в Общественный совет при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие известные лица гражданского общества и независимые эксперты.

По завершении избирательного процесса была открыта избирательная урна, с участием избирательной комиссии и под контролем наблюдателей пересчитаны голоса. Согласно результатам голосования, в Общественный совет были избраны 9 из 16 выдвинутых кандидатур.

В число членов Совета также вошел заместитель главного редактора Информационного агентства Report Аббасов Пярвин Акпер оглу.

Общественный совет создан в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии" и функционирует на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании государственной политики, реализации и принятии решений.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Report”un əməkdaşı AQTA yanında İctimai Şuranın üzvü seçilib

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