Сотрудник Report избран членом Общественного совета при АПБА

В Общественный совет были избраны 9 из 16 выдвинутых кандидатур

Проведены выборы в Общественный совет при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие известные лица гражданского общества и независимые эксперты.

По завершении избирательного процесса была открыта избирательная урна, с участием избирательной комиссии и под контролем наблюдателей пересчитаны голоса. Согласно результатам голосования, в Общественный совет были избраны 9 из 16 выдвинутых кандидатур.

В число членов Совета также вошел заместитель главного редактора Информационного агентства Report Аббасов Пярвин Акпер оглу.

Общественный совет создан в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии" и функционирует на общественных началах в целях обеспечения прозрачности деятельности центральных органов исполнительной власти, осуществления общественного контроля, учета общественного мнения при формировании государственной политики, реализации и принятии решений.