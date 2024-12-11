Сотни образцов опасного вируса исчезли из лаборатории в Австралии

В Австралии из лаборатории исчезли сотни образцов опасных вирусов.

В Австралии из лаборатории исчезли сотни образцов опасных вирусов.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, об этом заявили власти штата Квинсленд.

"Сообщается об исчезновении 323 флаконов с опасными вирусами, включая вирус Хендра и хантавирус. Неизвестно, были ли инфекционные образцы украдены или уничтожены", - сообщили журналисты.

Правительство поручило департаменту общественного здравоохранения Австралии Queensland Health расследовать инцидент, который описывается как "крупное историческое нарушение протоколов биобезопасности".

"Ситуация требует срочных мер", - подчеркнули представители властей Квинсленда. При этом они добавили, что риск распространения инфекций низкий.

Доктор философии Сэм Скарпино, директор отдела искусственного интеллекта и наук о жизни Северо-Восточного университета Бостона, к которому журналисты обратились за разъяснением опасности, подтвердил, что некоторые из пропавших образцов содержат смертельные вирусы. Однако он подчеркнул, что большинство из них не передаются от человека к человеку, поэтому риск эпидемии низкий.

По данным Fox News, лаборатория, где пропали образцы, предоставляет "диагностические услуги, занимается наблюдением и исследованием имеющих медицинское значение вирусов и патогенов, переносимых комарами и клещами".