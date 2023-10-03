Состояние заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде стабильное

Состояние заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде оценивается как стабильное, в ближайшее время он будет выписан домой на амбулаторное лечение.

Состояние заслуженного художника Азербайджана Раиса Расулзаде оценивается как стабильное, в ближайшее время он будет выписан домой на амбулаторное лечение.

Об этом Report сообщили в Клиническом медицинском центре (КМЦ), куда Р.Расулзаде был госпитализирован 21 сентября.

В КМЦ напомнили, что заслуженный художник был доставлен в центр с диагнозом кровоизлияния в мозг.

Отмечается, что после обследования Р.Расулзаде прошел необходимый курс лечения. Его состояние в настоящее время оценивается как стабильное, планируется выписать домой на амбулаторное лечение.

Отметим, Р.Расулзаде родился в 1946 году, является внуком первого президента Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.