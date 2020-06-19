Состояние заразившегося COVID-19 замглавы ИВ в Азербайджане ухудшилось

Состояние заместителя главы Исполнительной власти Самухского района Азербайджана Газанфара Алиева, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), ухудшилось.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Геранбойской центральной районной больнице.

"Состояние Газанфара Алиева остается критическим, в настоящее время лечение продолжается", - отмечается в сообщении.

Отметим, что несколькими днями ранее директор полной средней школы №10 имени Мухаммеда Хади города Гянджа Арзу Ширин гызы Алиева 1970 г.р. была доставлена в Геранбойскую центральную районную больницу с диагнозом COVID-19. А.Алиева является супругой замглавы ИВ Самухского района Газанфара Алиева, который также заразился коронавирусом и был помещен в Геранбойскую центральную районную больницу.