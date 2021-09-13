Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось из-за острой почечной недостаточности

"В состоянии здоровья зараженного коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу со вчерашнего дня наблюдается ухудшение".

"В состоянии здоровья зараженного коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу со вчерашнего дня наблюдается ухудшение".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий реанимационным отделением Yeni Klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, это в основном связано с острой почечной недостаточностью: "Из-за этого начата беспрерывная заместительная почечная терапия, именуемая нами гемодиафильтрация".

Отметим, что заразившийся коронавирусом заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.