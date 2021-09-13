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Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось из-за острой почечной недостаточности

Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось из-за острой почечной недостаточности "В состоянии здоровья зараженного коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу со вчерашнего дня наблюдается ухудшение".
Здоровье
13 сентября 2021 г. 15:04
Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось из-за острой почечной недостаточности
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"В состоянии здоровья зараженного коронавирусом заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу со вчерашнего дня наблюдается ухудшение".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий реанимационным отделением Yeni Klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, это в основном связано с острой почечной недостаточностью: "Из-за этого начата беспрерывная заместительная почечная терапия, именуемая нами гемодиафильтрация".

Отметим, что заразившийся коронавирусом заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Версия на азербайджанском языке Yaqub Zurufçunun vəziyyəti pisləşib, kəskin böyrək çatışmazlığı yaranıb

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