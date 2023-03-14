Состояние пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку удовлетворительное

Состояние Самира Шейдаева, пострадавшего во время вооруженного нападения на гипермаркет в Баку, удовлетворительное

Состояние Самира Шейдаева, пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку, удовлетворительное.

Об этом Report сообщили в клинике Liv Bona Dea Hospital.

Главный врач больницы Джабир Гюльмалиев сообщил, что Самир Шейдаев был переведен в Liv Bona Dea Hospital в тяжелом состоянии 4 марта и помещен в отделение реанимации: "После подключения к аппарату искусственной вентиляции легких было начато соответствующее лечение, и в результате усилий врачей состояние пациента можно назвать удовлетворительным. Пациент был отключен от аппарата и переведен в палату 8 марта. В настоящее время его лечение продолжается".