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Состояние пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку удовлетворительное

Состояние пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку удовлетворительное Состояние Самира Шейдаева, пострадавшего во время вооруженного нападения на гипермаркет в Баку, удовлетворительное
Здоровье
14 марта 2023 г. 14:28
Состояние пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку удовлетворительное

Состояние Самира Шейдаева, пострадавшего во время вооруженного нападения в гипермаркете в Баку, удовлетворительное.

Об этом Report сообщили в клинике Liv Bona Dea Hospital.

Главный врач больницы Джабир Гюльмалиев сообщил, что Самир Шейдаев был переведен в Liv Bona Dea Hospital в тяжелом состоянии 4 марта и помещен в отделение реанимации: "После подключения к аппарату искусственной вентиляции легких было начато соответствующее лечение, и в результате усилий врачей состояние пациента можно назвать удовлетворительным. Пациент был отключен от аппарата и переведен в палату 8 марта. В настоящее время его лечение продолжается".

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