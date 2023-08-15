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Состояние пострадавшего в ДТП блогера Ниджата Шакирли оценивается как среднетяжелое

Состояние пострадавшего в ДТП блогера Ниджата Шакирли оценивается как среднетяжелое Состояние здоровья помещенного в Клинический медцентр Ниджата Шакирли оценивается как среднетяжелое.
Здоровье
15 августа 2023 г. 15:00
Состояние пострадавшего в ДТП блогера Ниджата Шакирли оценивается как среднетяжелое

Состояние здоровья помещенного в Клинический медцентр Ниджата Шакирли оценивается как среднетяжелое.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что Н.Шакирли находится под надзором врачей.

В Сабунчинском медцентре оказана первая медпомощь Фахри Рустамову, поступившему с резаной раной правой руки, проведены необходимые обследования. По желанию Ф.Рустамова и его семьи он был выписан домой на амбулаторное лечение.

Отметим, что ДТП было зарегистрировано 15 августа в районе часа ночи на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе столицы. Управляемый блогером Ниджатом Шакирли автомобиль марки Porsche врезался в грузовой автомобиль, за рулем которого находился Рамиз Аивазов.

В результате ДТП скончался пассажир Ниджата Шакирли, житель Гянджи Руслан Мамедов 1996 г.р. При этом находящийся на месте происшествия Фахри Рустамов получил травму руки при попытке оказать помощь пострадавшим. Н.Шакирли и Фахри Рустамов были доставлены в медучреждения, находящееся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

Отметим, что пострадавший в ДТП Ниджат Шакирли является блогером, известным в социальных сетях как "Никосаягы".

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Версия на азербайджанском языке Qəzaya düşən blogerin son durumu açıqlanıb, digər yaralı evə buraxılıb

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