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Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым

Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым Состояние одного из пострадавших в результате подрыва на мине в Тертерском районе остается тяжелым.
Здоровье
1 октября 2022 г. 14:38
Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым

Состояние одного из пострадавших в результате подрыва на мине в Тертерском районе остается тяжелым.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние второго пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Отмечается, что подорвавшиеся на мине Байрамов Рафаэль 1976 года рождения и Джаббаров Ниджат 1990 года рождения сейчас находятся в Центральной районной больнице города Барда. Они поступили в больницу с травматической ампутацией левой ноги ниже колена, многочисленными осколочными ранениями.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə minaya düşərək yaralanan şəxslərin son durumu açıqlanıb

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