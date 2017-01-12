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    Состояние обнаруженного в мусорном баке в Баку младенца улучшилось

    Его передадут в Дом малютки

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Обнаруженный 12 декабря прошлого года в мусорном баке в Баку младенец переведен из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных.

    Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института им. К.Фараджевой, главный педиатр республики Насиб Гулиев.

    По его словам, сейчас младенец проходит реанимационное лечение: "В отделении малышу оказывается особый уход, уделяется внимание питанию, чтобы было прибавление в весе".

    Главный педиатр добавил, что после полного выздоровления ребенка передадут в Дом малютки.

    Отметим, что младенец был найден с необрезанной пуповиной, у него также наблюдалась острая дыхательная недостаточность.  

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