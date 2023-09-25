Состояние Ганиры Пашаевой оценивается как стабильно тяжелое

Состояние председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой, которая накануне впала в кому, оценивается как стабильно тяжелое.

В настоящее время лечение председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клиники.

Как сообщили в клинике в ответ на запрос Report, она подключена к аппарату искусственного дыхания, проводятся комплексные реанимационные мероприятия.

Было отмечено, что 23 сентября депутат Г.Пашаева эвакуирована в Центральную клинику в состоянии септического шока: "По поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд взял под контроль лечение Ганиры Пашаевой. При организации фонда из Турции был приглашен высококвалифицированный врач-реаниматолог, который оценил состояние пациентки и дал необходимые рекомендации".

11:53

Состояние председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой, которая накануне впала в кому, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом Report сообщили ее близкие.

В настоящее время лечение депутата продолжается в Центральной клинической больнице.