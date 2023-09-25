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Состояние Ганиры Пашаевой оценивается как стабильно тяжелое

Состояние Ганиры Пашаевой оценивается как стабильно тяжелое Состояние председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой, которая накануне впала в кому, оценивается как стабильно тяжелое.
Здоровье
25 сентября 2023 г. 12:16
Состояние Ганиры Пашаевой оценивается как стабильно тяжелое

В настоящее время лечение председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клиники.

Как сообщили в клинике в ответ на запрос Report, она подключена к аппарату искусственного дыхания, проводятся комплексные реанимационные мероприятия.

Было отмечено, что 23 сентября депутат Г.Пашаева эвакуирована в Центральную клинику в состоянии септического шока: "По поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд взял под контроль лечение Ганиры Пашаевой. При организации фонда из Турции был приглашен высококвалифицированный врач-реаниматолог, который оценил состояние пациентки и дал необходимые рекомендации".

11:53

Состояние председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой, которая накануне впала в кому, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом Report сообщили ее близкие.

В настоящее время лечение депутата продолжается в Центральной клинической больнице.

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Версия на азербайджанском языке Klinika Qənirə Paşayevanın son durumu ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

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