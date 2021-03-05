Состоялось заседание Общественного совета при Агентстве продбезопасности

Заседание было посвящено мониторингу соблюдения требований правил в целях профилактики коронавируса в учреждениях общепита

С целью участия институтов гражданского общества в обеспечении продовольственной безопасности расширяется деятельность Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Агентстве, состоялось очередное заседание членов Общественного совета.

Заседание было посвящено мониторингу соблюдения требований правил и методических указаний, установленных Кабинетом министров в целях профилактики коронавируса в учреждениях общественного питания.