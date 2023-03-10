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Министр здравоохранения Азербайджана и исполнительный директор UNAIDS провели встречу

Министр здравоохранения Азербайджана и исполнительный директор UNAIDS провели встречу Сегодня в рамках X Глобального Бакинского форума состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и исполнительного директора Программы Организации объединенных наций (ООН) по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом прио
Здоровье
10 марта 2023 г. 16:25
Министр здравоохранения Азербайджана и исполнительный директор UNAIDS провели встречу

Сегодня в рамках X Глобального Бакинского форума состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и исполнительного директора Программы Организации объединенных наций (ООН) по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS), заместителя генерального секретаря ООН Винни Бьянимы.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Поблагодарив исполнительного директора UNAIDS за участие в Глобальном Бакинском форуме, Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.

Bыразив удовлетворение участием в Х Глобальном Бакинском форуме, Винни Бьянима отметила его прекрасную организацию. Исполнительный директор UNAIDS положительно оценила работу, проделанную в Азербайджане по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s healthcare minister, UNAIDS executive director hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə naziri ilə UNAIDS-in İcraçı direktoru arasında görüş keçirilib

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