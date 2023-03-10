Министр здравоохранения Азербайджана и исполнительный директор UNAIDS провели встречу

Сегодня в рамках X Глобального Бакинского форума состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и исполнительного директора Программы Организации объединенных наций (ООН) по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS), заместителя генерального секретаря ООН Винни Бьянимы.
Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.
Поблагодарив исполнительного директора UNAIDS за участие в Глобальном Бакинском форуме, Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.
Bыразив удовлетворение участием в Х Глобальном Бакинском форуме, Винни Бьянима отметила его прекрасную организацию. Исполнительный директор UNAIDS положительно оценила работу, проделанную в Азербайджане по борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.